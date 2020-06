NBP: Banknoty o nominale 500 zł dostępne w wybranych bankomatach

Same banknoty 500 zł zostały wprowadzone do obiegu 10 lutego 2017 r. Należą one do serii banknotów powszechnego obiegu "Władcy polscy", obok banknotów: 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł, 200 zł.