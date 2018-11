NBP wypuści pierwsze polskie monety-kule. Tak uczci 100-lecie odzyskania niepodległości

Na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości NBP przygotował niespodziankę dla kolekcjonerów. 7 listopada do obiegu trafi złota złotówka oraz srebrna i złota kula o wartości nominalnej odpowiednio 100 zł i 2018 zł.

- Narodowy Bank Polski podjął także wiele inicjatyw, w tym emisyjnych, które wpisują się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Okolicznościowe monety upamiętniające to ważne w naszej historii wydarzenie, to prawdziwe rarytasy na rynku numizmatycznym - komentuje Robert Szydlik z Rady ds. numizmatycznych NBP.

Bank w zapowiedzi najnowszej emisji, która trafi do sprzedaży w środę 7 listopada, podkreśla, że złoty jest symbolem narodowej niepodległości, ekonomicznej stabilności i dumy. Dlatego zdecydowano, że jubileuszowa moneta będzie ze złota najwyższej próby o nominale 1 zł.

Jeszcze większą niespodzianką jest pierwsza emisja polskich monet w kształcie kuli. Jedna jest ze złota, a jej wartość nominalna to 2018 zł. Drugą wykonano ze srebra, dlatego jej nominał jest znacznie mniejszy - 100 zł. Ich symbolika także nawiązuje do motywów niepodległościowych.

Poza fragmentem tekstu hymnu Polski, na obu monetach umieszczono m.in. gałązki i liście dębowe, będące symbolem męstwa oraz wizerunki dwóch stylizowanych orłów. Pierwszy widnieje w godle Rzeczypospolitej, drugi to orzeł Wojska Polskiego II Rzeczypospolitej.

Oczywiście wszystkie kolekcjonerskie monety mają ograniczony nakład. Moneta złota o nominale 1 zł wyemitowana zostanie w nakładzie do 1 tys. sztuk. Dlatego też cena za każdą to 13 tys. zł. Złotych kul będzie maksymalnie zaledwie 100 sztuk, a za każdą trzeba będzie dać po 54 tys. zł. Srebrna kula (do 1918 sztuk) będzie kosztować 2,4 tys. zł.