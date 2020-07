NBP zarabia na złocie. Podwojenie polskich rezerw przyniosło rekordowe zyski

Złoto osiągnęło obecnie najwyższą cenę w historii. Kryzys wywołany epidemią koronawirusa doprowadził do sytuacji, w której złoto jawi się jako jedna bezpiecznych form lokowania kapitału. A cena kruszcu rośnie i za jego uncję trzeba obecnie zapłacić ponad 1940 dolarów.

NBP zarabia na złocie.

Przypomnijmy, że już pod koniec lipca trudno to sobie wyobrazić, ale na wczesnym etapie pandemii złoto zaczęło tanieć. Dziś jednak widać wyraźnie, że załamanie światowej gospodarki, spowodowało historyczne wzrosty cen tego kruszcu.

Jak odnotowuje Bloomberg, na zamknięciu sesji w Nowym Jorku w piątek cena złota wzrosła do 1,9 tys. dol. za uncję. To o ok. 30 proc. więcej niż w marcu i zaledwie 1 proc. poniżej rekordowego poziomu cen z 2011 r.