Negocjowanie warunków pracy i wynagrodzenia

Negocjacje są nieodłącznym elementem życia zawodowego. Kandydaci do pracy stają się coraz bardziej świadomi swoich kompetencji zawodowych, a przez to też otwarcie przedstawiają swoje oczekiwania finansowe. Pracodawcy zdają sobie sprawę z tego, że zadowolony pracownik będzie wykonywał swoje obowiązki jak najlepiej, co pozytywnie wpłynie na firmę.

● Do negocjacji należy się dokładnie przygotować. Zbierz zatem dokładne informacje o ofercie pracy, dowiedz się więcej o firmie, do której aplikujesz, jak również poczytaj o zarobkach na podobnych stanowiskach.

● Przygotowanie argumentów przed rozmową to podstawa.

● Najlepszy moment na negocjowanie warunków pracy to czas przed podpisaniem umowy, zarówno tej pierwszej, jak i kolejnej.

Zbierz informacje na temat firmy i stanowiska pracy

Przed przystąpieniem do negocjacji, należy dokładnie i ze zrozumieniem przeczytać ogłoszenie o pracę, o którą się ubiegasz. Pracodawca informuje tam o formie zatrudnienia, zakresie obowiązków i zadań pracownika, a niekiedy także o godzinach pracy. Warto także poszukać informacji o danym zakładzie pracy, jego celach, misji czy też aktualnych projektach. Wszystkie to informacje będą miały znaczenie. Dzięki temu uda Ci się zdecydować, czy dane warunki Ci odpowiadają, a może wolisz coś zmienić i w razie potrzeby negocjować z pracodawcą. Np. jeśli chodzi o godziny albo tryb pracy.

Dodatkowo do negocjacji finansowych przydadzą się również takie informacje jak średnia wynagrodzenia na danym stanowisku czy benefity oferowane przez inne firmy. Źródłem wiedzy na ten temat mogą być osoby wykonujące dany zawód, dostępne w sieci raporty zarobkowe, jak również analiza podobnych ofert pracy, które dostępne są na stronie Pracuj.pl. Na podstawie zgromadzonych informacji będzie można ocenić, czy Twoje oczekiwania finansowe mieszczą się w granicach średniej, a co za tym idzie, będą możliwe do zaakceptowania przez przyszłego pracodawcę.

Przygotuj odpowiednie argumenty

Skoro już masz ważne informacje, to należy przejść dalej. Zastanów się zatem, jakie konkretnie warunki pracy chcesz wynegocjować – być może tryb pracy w modelu hybrydowym albo dodatkowe benefity. Przy okazji warto przygotować podsumowanie swojego profilu zawodowego. Uwzględnij szczególnie te mocne strony, które są istotnych z punktu widzenia danego stanowiska pracy. Dzięki temu będziesz mieć konkretne argumenty podczas negocjowania. Nie zawsze jednak będą się one wiązały z pracą. Być może zależy Ci na elastycznym czasie pracy, ponieważ dodatkowo studiujesz. Przygotuj się zatem odpowiednio, aby wiedzieć, co powiedzieć pracodawcy i jaka jest Twoja motywacja.

Jak negocjować warunki finansowe?

Warto też mieć świadomość, że w większości przypadków negocjacje dotyczące finansów najczęściej odbywają się w trakcie kolejnych etapów rekrutacji. To wtedy rekruter zadaje pytanie o oczekiwania finansowe. W chwili, kiedy kandydat przedstawi wysokość wymarzonego wynagrodzenia, osoba rekrutująca może zapytać, w jakim stopniu podana kwota podlega negocjacjom.

Jeśli natomiast pracownik jest zatrudniony w firmie od kilku lat, to również może starać się wynegocjować lepsze warunki finansowe. Najlepiej umówić się wówczas na rozmowę z przełożonym i przedstawić swoje oczekiwania finansowe. Dobrze, by podana stawka była większa niż ta, którą faktycznie chce się wynegocjować. Dzięki temu ma się większe możliwości negocjacji i w razie potrzeby można zejść nieco niżej.

Kiedy najlepiej negocjować?

Najlepszy moment na negocjacje finansów lub warunków przypada, kiedy pracodawca poinformuje Cię, że są zainteresowani Twoją kandydaturą i przedstawi Ci wtedy ofertę umowy. Można wtedy dokładnie zapoznać się z propozycją i zweryfikować, czy proponowana stawka i warunki zatrudnienia spełniają oczekiwania. Jeśli nie, to w trakcie rozmowy jasno powiedz, co chciałbyś zmienić. Odpowiednio się przygotuj. Jeśli w danym momencie nie uda się sprostać Twoim warunkom, to zapytaj, czy będziecie mogli to tego wrócić w najbliższym czasie. Przykładowo rozmowy można wznowić po okresie próbnym. Pozwoli to pracodawcy ocenić umiejętności kandydata.

Podsumowanie

Negocjacje wymagają odwagi, ale też odpowiedniego przygotowania. Pamiętaj także, że gdy chcesz, aby negocjacje zakończyły się sukcesem, to musisz sprecyzować oczekiwania dotyczące finansów oraz pozostałych warunków zatrudnienia, ale Twoim zadaniem będzie też wykazanie, co firma dzięki temu zyska.

