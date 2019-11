WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Informacja prasowa neonet 2 godziny temu NEONET świętuje 16 urodziny NEONET, ogólnopolska sieć sklepów AGD/RTV/IT/GSM, właśnie obchodzi swoje 16 urodziny. Z tej okazji zmienia system identyfikacji wizualnej, podkreślając wagę dialogu z Klientem, wzmacnia działania w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu oraz przygotowuje rewelacyjne promocje jako urodzinowe niespodzianki. (Materiały prasowe) Historia tej polskiej marki sięga 2003 roku, kiedy to powstał pierwszy stacjonarny sklep NEONET we Wrocławiu. W ciągu kolejnych lat działalności firma realizowała konsekwentną strategię stabilnego rozwoju. Dziewięć lat temu marka rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż internetową, stając się jedną z najpopularniejszych w Polsce platform online umożliwiających zakupy w segmencie AGD/RTV, laptopów i smartfonów. Dziś NEONET z powodzeniem działa zarówno w internecie, jak i w sprzedaży stacjonarnej. - Skuteczne zarządzanie i nietypowy model biznesowy sprawiają, że w przeciwieństwie do konkurencji możemy mieć wygodnie zlokalizowane sklepy bliżej naszych Klientów, zapewniając im jednocześnie szeroki wybór dostępnych produktów i niskie ceny - tłumaczy Anna Walicka. - Dzięki temu Polacy z małych miejscowości nie muszą pokonywać kilkudziesięciu kilometrów, aby kupić sprzęt elektroniczny wysokiej jakości w niskich cenach, skorzystać z elastycznych rat czy profesjonalnego serwisu, bo te dzięki nam są blisko ich domów. Nasze sklepy mają optymalną wielkość, co pozwala nam nie generować nadmiernych kosztów ich utrzymania dzięki czemu możemy zoptymalizowane w ten sposób środki finansowe przeznaczać na zapewnienie naszym Klientom najlepszych promocji i niskich cen produktów. Kładziemy bardzo duży nacisk na uzupełnienie oferty sklepów stacjonarnych, o szczegółowo sprofilowane sprzęty, w naszym wygodnym w użytkowaniu sklepie internetowym pod adresem neonet.pl – dodaje Anna Walicka. NEONET pomaga Wśród najważniejszych urodzinowych niespodzianek firmy jest rozpoczęcie działalności Fundacji NEONET Pomagamy. Jedną z pierwszych inicjatyw organizacji dobroczynnej będzie program grantowy „Krok do rozwoju", skierowany przede wszystkim do dzieci, młodzieży i osób starszych. Instytucje, które zgłoszą chęć uczestnictwa w programie, będą mogły ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów mających realnie wpłynąć na poprawę jakości życia lokalnych społeczności, przy wykorzystaniu nowych technologii. - Chcemy, by działania Fundacji w ramach programu grantowego realizowane były przy współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz placówkami oświatowymi. Liczymy również na aktywny udział jednostek samorządu terytorialnego. Zachęcamy wszystkich, którzy mają głowy pełne dobrych pomysłów, do aplikowania. Działając wspólnie, będziemy mogli zrobić wiele dobrego dla lokalnej społeczności – mówi Agnieszka Majewska, prezes Fundacji NEONET Pomagamy. Dialog z klientem priorytetem firmy Wisienką na urodzinowym torcie zmian jest metamorfoza w obszarze komunikacji wizualnej, która została przygotowana przez NEONET we współpracy z agencją reklamową Brand New Attitude. W ramach nowego systemu identyfikacji wizualnej powstało między innymi nowe, odświeżone logo marki, które podkreśla nastawienie NEONET na dialog z Klientem. - Szyldy zamontowane na salonach to podstawowy punkt styku komunikacji wizualnej z szerokim odbiorcą, dlatego skupiliśmy się na tym, aby wzmocnić wymowę znaku o ikonę dialogu, a następnie cały system stworzyć tak, aby rozwijał ten przekaz – tłumaczy Łukasz Słotwiński, dyrektor kreatywny bna/ Brand New Attitude. Zmiany dotyczą również warstwy kolorystycznej i typograficznej. Wszystko zostało zaplanowane tak, aby identyfikacja wizualna układała się w przemyślaną i spójną całość. - Metamorfoza obejmuje wszystkie obszary działalności NEONET - zarówno sklepy stacjonarne, stronę sklepu internetowego profile w mediach społecznościowych, jak i komunikację wizerunkową i promocyjną. Dobór kolorów budzi natychmiastowe skojarzenia z marką NEONET i podkreśla naszą koncentrację na trendach i nowoczesnych technologiach. W komunikacji pojawiają się nowe, nowoczesne barwy takie jak grafit, szarość czy neonowa zieleń symbolizująca elektryzujące okazje – wyjaśnia Anna Walicka. W obchody szesnastolecia działalności firmy wpisują się liczne działania prokonsumenckie, w tym dedykowane promocje, które warto sprawdzić.