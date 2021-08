Netflix banuje użytkowników. Nie zawsze słusznie

Netflix od wielu lat walczy z VPN i serwerami proxy wykorzystywanymi do mijania blokad regionalnych. Doszło nawet do sytuacji, w której dzięki porozumieniu z PayPal, usługodawca płatności online zablokował możliwość płacenia za niektóre usługi VPN. Ale jak widać, jest to walka z wiatrakami i użytkownicy wciąż obchodzą blokadę.