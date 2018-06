Nie kupuj kwiatów na zakończenie roku. Nosowska ma lepszy pomysł na podziękowanie nauczycielom

Prezent dla nauczyciela na koniec roku to obyczaj, który w Polsce ma długą tradycję. Do standardu należą kwiaty, zdarzają się jednak i znacznie droższe upominki, które mogą budzić kontrowersje. Ale w tym roku w niektórych szkołach pedagodzy nie mogą liczyć nawet na kwiatki.

Granica między zwyczajowym upominkiem, a niestosownym prezentem, który może być równie dobrze potraktowany, jak łapówka dla – było nie było urzędnika państwowego - jest trudna do określenia nawet dla Sądu Najwyższego. A ten już w latach 80. wydał opinię na temat prezentów dla nauczycieli.

Do akcji ”Zamiast kwiatka niosą pomoc” włączyła się m.in. wokalistka zespołu Hey, Katarzyna Nosowska. W mediach społecznościowych zachęca, aby pieniądze, które miałby być przeznaczone na kwiaty dla nauczyciela przeznaczyć na pomoc dzieciom w Somalii.

- "Może darować sobie kupowanie kwiatów, a wdzięczność nauczycielowi okazać używając słowa - bardzo popularnego, a ostatnio rzadko używanego – dziękuję. Tak, aby to było serdeczne i z serca. Pieniądze zaś przeznaczyć na dzieci z Somalii. Myślę, że to sprawi, że ten dzień stanie się jeszcze piękniejszy. Po pierwsze zaczynają się wakacje, po drugie nauczyciel się ucieszy ze szczerego dziękuję, a po trzecie przychylimy nieba komuś, kto jest daleko i jest w potrzebie" – argumentuje Nosowska.

Jak zaznacza PAH , nauczyciele mogą włączyć się w ideę zaangażowania i podniesienia świadomości i odpowiedzialności obywatelskiej. W Somalii ponad 6 milionów mieszkańców i mieszkanek zagrożonych jest głodem w związku z utrzymującą się suszą i brakiem żywności. Ponad ćwierć miliona z nich opuściło swoje domy w poszukiwaniu żywności w innych regionach kraju, trafiając często do obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych.

Tym czasem, co kupuje się nauczycielom w Polsce? Oprócz tradycyjnych czekoladek i słodyczy internauci często piszą o kawie, herbacie i bonach upominkowych. Z droższych opcji pojawia się biżuteria, pióra czy wyjazd do spa. Ekstremalne prezenty to sprzęt RTV/AGD czy zastawa stołowa. Według deklaracji internautów wartość takich prezentów dla nauczycieli potrafi przekroczyć 1,5 tys. zł - o czym pisaliśmy w money.pl.