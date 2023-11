Nie płacą, bo nie chcą. Polacy bezlitośni w ocenie

Zdaniem 44 proc. respondentów, tacy dłużnicy dają zły przykład, np. dzieciom, rodzinie czy znajomym, przez co "poszerza się krąg osób nieuczciwych". 47 proc. miałoby zastrzeżenia co do nawiązania bliżej relacji, np. przyjaźni czy związku z osobą świadomie unikającą płacenia.