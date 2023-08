Polaków nie stać na pogrzeby. Branża: jedyne wyjście

- Obecnie już co druga rodzina organizująca pochówek, ma problem z zebraniem wystarczającej kwoty na zrealizowanie godnego pochówku ich bliskich. Nie widać możliwości poprawy bieżącej sytuacji, bowiem lwią część wszystkich kosztów pochówku pochłaniają cmentarze (miejsca grzebalne czy też kolumbaria urnowe), a dochodzi do tego, że w większych aglomeracjach za miejsce na urnę zapłacić trzeba nawet 30 tysięcy złotych. W przypadku zaś miejsca do pochówku z trumną: od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych - wylicza Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej (PIBP).