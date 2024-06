Nie tylko płaca minimalna. To wzrośnie od lipca wraz z wynagrodzeniem

Wyższe zasiłki i dodatki za pracę w nocy

Nadchodząca podwyżka najniższej krajowej wpłynie również na podstawę wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego. Od stycznia do czerwca ten wskaźnik wynosi 3660,42 zł, a od lipca do grudnia wzrośnie do poziomu 3 710,47 zł (obecnie 3 660,42 zł). Dotyczy to osób zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat.