Płaca minimalna 2025. Tyle Polacy dostaną na rękę

13 czerwca 2024 r. rząd zaprezentował propozycję płacy minimalnej na 2025 r. Do 15 lipca Rada Dialogu Społecznego (RDS) musi wyrazić swoje zdanie w tej sprawie. Jeśli nie będzie porozumienia, to do 15 września rząd ustala wysokość najniższej krajowej samodzielnie.