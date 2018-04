Nie wiesz, jak czynne są sklepy w weekend? Podpowiadamy

W kwietniu zrobimy zakupy tylko w jedną niedzielę. Standardowo byłyby dwie, pierwsza jednak – która normalnie byłaby handlowa - wypadała w Wielkanoc i dlatego sklepy musiały być zamknięte. Oznacza to, że w sobotę w sklepach znów pojawią się tłumy.

Żeby klienci mogli zrobić zakupy przed wolną niedzielą, wiele sieci jeszcze przed wejściem ustawy o ograniczeniach w handlu zdecydowało się pracować dłużej w piątki i w soboty. I tak, Biedronka ogłosiła, że w każdy piątek i sobotę sklepy będą otwarte minimum godzinę dłużej - przed niedzielą bez handlu do godziny 23. Warto jednak sprawdzić, ponieważ godziny otwarcia mogą różnić się w zależności od lokalizacji. Sieć sklepów Lidl będzie natomiast czynna do 22.

Hipermarkety Carrefour mogą działać do 23, jednak decyzja będzie zależeć od dyrektora danej placówki. Tesco zmieniło jedynie godziny pracy sklepów całodobowych oraz otwartych do północy – mają być czynne do 23 w soboty i otwarte ponownie o 6 rano w poniedziałki. Auchan Polska wydłuża godziny pracy w sobotę i zamiast o 7.30, otwiera swoje sklepy już o 7 rano. Godziny zamknięcia pozostają bez zmian - o 22. Hipermarkety Netto w soboty przed niedzielami objętymi zakazem będą otwarte w godzinach 6-22. Sklepy sieci Kaufland będą działać od 7 do 22.