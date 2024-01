Nie zapłacisz abonamentu, skarbówka może potrącić z konta

Gdy otrzymamy wezwanie do zapłaty, mamy 7 dni na uregulowanie zaległości. W wypadku braku spłaty w terminie, sprawę przekazuje się do urzędu skarbowego - co może skutkować zajęciem części pieniędzy z naszego konta. Skarbówka może egzekwować długi przez zajęcie rachunku bankowego, nadpłaty podatku, emerytury, pensji lub za pośrednictwem komornika - przypomina portal biznes.interia.pl.