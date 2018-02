Nie zdziw się, gdy na papierowej umowie z bankiem będziesz musiał wpisać hasło

Hasło do konta bankowego w jednym z banków trzeba zapisać na… papierowej umowie. Kombinacja nie jest więc w żaden sposób chroniona, na dodatek łatwo może zostać ujawniona. Czy klienci mają się czego obawiać?

W tym przypadku chodzi o bank BZ WBK i konto maklerskie. Jak pisze serwis Niebezpiecznik , podczas zakładania konta w formularzu trzeba wpisać swoje hasło do konta.

“Jestem skazany na to, że moje hasło zobaczy co najmniej jedna osoba w banku oraz nie daj boże ktoś, kto przejąłby przesyłkę i ją otworzył. Aha, umowa gdzieś będzie sobie leżeć, więc w każdej chwili ktoś może tam zajrzeć” – pisze zdziwiony i zapewne zdenerwowany czytelnik serwisu.

Co na to bank? W odpowiedzi Biuro Prasowe BZ WBK zwraca uwagę na to, że “tylko część czynności może być realizowana przez telefon z wykorzystaniem omawianego hasła”.