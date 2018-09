Nie znali umiaru. 1700 euro kary dla grzybiarzy

Dwaj grzybiarze zebrali w lesie na południu Niemiec prawie 19 kilogramów prawdziwków. Teraz zapłacą wysoką karę.

Nadleśniczy okręgu Rheinhessen Gerhard Hanke jest oburzony, kiedy mikrobusami przyjeżdżają całe grupy grzybiarzy i przeczesują lasy. – To, co oni robią to już nie zbieranie grzybów dla przyjemności tylko komercyjna działalność: grzyby te lądują potem na targowiskach lub na stołach restauracji - twierdzi. Zbieranie grzybów na tak dużą skalę jest w Niemczech zabronione, bo szkodzi lasom. – Taki brak odpowiedzialności doprowadził do tego, że prawie wytrzebione zostały kurki – mówi Hanke