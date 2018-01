Niebezpieczne uprawnienia komisji Jakiego. Będzie mogła wyrzucić z mieszkania

Tysiące Polaków mogą stracić dach nad głową. Wystarczy, że ich mieszkanie stoi na gruncie, który zreprywatyzowano niezgodnie z prawem. Zostaną z kredytami do spłacenia. - To legislacyjny horror - mówią eksperci o projekcie autorstwa PiS.

Chodzi o zapis, który pozbawia mieszkańców budynków, stojących na reprywatyzowanych nielegalnie gruntach, możliwości obrony swoich praw w sądzie. Projekt nowelizacji przewiduje, że po decyzji komisji będzie następował - niejako z automatu - wpis do ksiąg wieczystych, natomiast możliwość obrony praw mieszkańców będzie zlikwidowana.

- To legislacyjny horror. Projektodawca chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, co chce uchwalić. Wiele osób zostanie z kredytami na głowach, za to bez mieszkań - mówi "DGP" prof. Ewa Łętowska, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku.