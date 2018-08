Niedostępne usługi bankowe w weekend. Te banki przeprowadzą prace serwisowe

Tradycyjnie w weekend duża część banków przeprowadzić różnego rodzaju prace serwisowe, co będzie wiązało się z zawieszeniem działania niektórych usług. W większości przypadków będzie to niezauważalne dla klientów, ale może nas spotkać niemiła niespodzianka.

Od północy do 8 rano w sobotę wyłączone będą systemy db easyNET i powerNET, a niedostępne będą też szybkie płatności internetowe. W tym czasie mogą być problemy z płaceniem kartą.

Problemy z kartami płatniczymi, a także z bankomatami i bankowością internetową mogą wystąpić także w przypadku klientów ING Banku Śląskiego. Prace serwisowe bank przeprowadzi od północy do szóstej rano w niedzielę.

Ograniczony dostęp do bankowości internetowej w nocy z piątku na sobotę może dać się we znaki klientom Eurobanku. Przerwa rozpocznie się pół godziny przed północą i potrwa do 3 rano.