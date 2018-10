Niedziela handlowa - czy zrobisz zakupy 14 października?

Niedziela handlowa przypada w pierwszy i ostatni weekend miesiąca. Oznacza to, że w niedzielę 14 października wszystkie sklepy wysokopowierzchniowe będą zamknięte.

Niedziela handlowa – kiedy

Zasada wyznaczająca kiedy przypada niedziela handlowa jest bardzo łatwa. Zakupy można zrobić w pierwszy i ostatni weekend miesiąca. Oznacza to, że jutro wszystkie największe sklepy będą nieczynne. Niestety, już w przyszłym roku zrobienie zakupów w niedzielę będzie jeszcze trudniejsze. Od stycznia 2019 roku niedziela handlowa będzie wypadała tylko w ostatni weekend miesiąca.

Niedziela handlowa – nie tym razem

Biedronka, Lidl, Auchan i wszystkie inne sklepy wysokopowierzchniowe będą nieczynne 14 października. Niedziela bez handlu to dla wielu pracowników marketów świetna okazja do relaksu. W ich trakcie mogą oni odpocząć od codziennych obowiązków i spędzić nieco więcej czasu z rodziną. Na taki przywilej nie mogą jednak liczyć zatrudnieni w Żabce i sieci Carrefour Express, a także innych sklepów działających na zasadach franczyzy. Niezależnie od tego czy w dany weekend przypada niedziela handlowa, czy też ta wolna od handlu, wszystkie sklepy tego typu będą czekały na klientów. W niedzielę bez handlu otwarte są również lokale gastronomiczne. Kawiarnie, restauracje, lodziarnie i im podobne to jedne z niewielu lokali w galeriach handlowych, które mogą odwiedzić znudzeni klienci. W każdą niedzielę można skorzystać również z usług miejsc rozrywki takich jak np. kina. Najbardziej potrzebujący podczas niedzieli bez handlu będą mogli zrobić zakupy na stacjach benzynowych. Otwarte będą również sklepy osiedlowe, o ile za kasą stanie ich właściciel.