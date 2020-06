Niedziele handlowe 2020. 28 czerwca wyjątek od zakazu otwierania sklepów

Będzie to ciekawy zbieg okoliczności, bo tego samego dnia odbywa się przecież pierwsza tura wyborów prezydenckich. Dodajmy jednak, że było to zupełnie niezamierzone, bo gdy ustalano kalendarz handlowych niedziel, data wyborów nie była jeszcze znana.

W kwestii niedzielnego handlu ustawodawca nie zawsze był tak surowy. Do 2017 r. to właściciel decydował, czy otworzyć sklep w niedzielę. Od 2018 r. stopniowo wprowadzane są ograniczenia. Dwa lata temu dwie niedziele w miesiącu były jeszcze handlowe, rok temu - jedna, a w tym roku tylko w siedem niedziel w roku można zrobić zakupy w dużych marketach.

Organizacje zrzeszające handlowców regularnie apelują do rządu, by poluzował ograniczenia i zwiększył liczbę niedziel wyjętych spod zakazu. Wydawało się, że argumentem w tej dyskusji będzie trudna sytuacja branży handlowej i usługowej po kryzysie, ale nadzieje okazały się płonne. Ministerstwo rozwoju jest zdania, że ruch w sklepach jest już na tyle duży, że nie ma potrzeby dokładać kolejnego dnia, a wiceminister pracy Stanisław Szwed powiedział, że jeszcze za wcześnie, by oceniać skutki wprowadzenia zakazu handlu. Jeśli okaże się, że przynosi więcej szkody niż pożytku, może się pojawić pole do negocjacji, ale to jeszcze nie moment na wyciąganie wniosków.