Niedziele handlowe. Czy zrobimy zakupy w "Mikołajki"?

Niedziela handlowa 6 grudnia nadal stoi pod dużym znakiem zapytania. Będą dodatkowe posiedzenia Sejmu i Senatu. Może się okazać, że przepisy dotyczące otwarcia sklepów w mikołajki trafią do prezydenta na ostatnią chwilę.

Dodatkowa niedziela handlowa? "Wszystko zależy od Senatu"

Niedziele handlowe. Czy "Mikołajki" i grudzień bez zakazu handlu są możliwe?

Przypomnijmy, że w niedziele handlowe sklepy, co do zasady były do tej pory otwarte tylko w ostatnie niedziele miesiąca. W tym roku jest inaczej. Już od 2020 r. wprowadzone zostały jeszcze większe ograniczenia w handlu.