Niekończąca się opowieść: nowe lotnisko dla Berlina

Od siedmiu lat nie udaje się dokończyć budowy nowego berlińskiego lotniska. Najnowsza data otwarcia to październik 2020 roku. Czy termin zostanie dotrzymany?

Co za marnotrawstwo – ciśnie się na usta patrząc na pustą halę nowego berlińskiego lotniska. To tak, jakby zbudować sobie elegancki, nowoczesny dom i nie móc się do niego wprowadzić, bo nadzór budowlany w ostatniej chwili odmówił pozwolenia na użytkowanie. Przez kolejne lata trzeba gnieść się w małym mieszkanku w starym bloku, podczas gdy dom stoi i niszczeje. A przecież prawie wszystko było już gotowe. W salonie rozwijano dywan, montowano żyrandole.