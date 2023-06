"Niektóre rodziny się rozpadły". Mieszkańcy chcą więzienia dla dewelopera

Dodała, że kaliskiej sprawie przygląda się cała Polska. - Jesteśmy ewenementem w skali całego kraju. Dzięki temu, że rodziny zjednoczyły się w walce, potrafiły przezwyciężyć wstyd i zaprosić kamery do domów mogliśmy nagłośnić tę sprawę i dokończyć to osiedle. Jako pierwsi w Polsce dokończyć prace w toku trwania postępowania upadłościowego. Dzwonią do nas pokrzywdzeni przez deweloperów z innych miast i pytają, jak nam się udało. Teraz czas na sprawiedliwość i zwrot wszystkich dopłat, które musieli zrobić. Ci mieszkańcy dwukrotnie zapłacili za swoje mieszkania - powiedziała.