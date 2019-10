Niektórzy wciąż nie dostali 500+. Sygnały płyną z całej Polski - resort zdziwiony, samorządy uspokajają

Brak przelewów ze świadczeniem 500+ na pierwsze dziecko nie dotyczy tylko stolicy i okolic, jak wydawało się jeszcze we wtorek. W ciągu niespełna doby do naszej redakcji zgłosili się mieszkańcy niemal 20 gmin, którzy twierdzą, że wciąż nie otrzymali pieniędzy.

500+ na pierwsze dziecko było jedną z kluczowych obietnic przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, które przyniosły sukces Prawu i Sprawiedliwości. Dodatkowe świadczenie zostało skonstruowana w taki sposób, że miało przynieść skutek także przed jesiennymi wyborami parlamentarnymi – skumulowane środki z trzech miesięcy miały trafić na konta Polaków właśnie jesienią.

Plan może się jednak nie powieść z prostego powodu – przepisy dały samorządom czas do 31 października na zlecenie przelewów ze świadczeniami, o które wnioski złożono w lipcu i sierpniu. Choć były gminy, które pieniądze zaczęły wypłacać już w dniu złożenia wniosków, to niektóre skrzętnie korzystają z długiego terminu.

W cieniu tej dyskusji pozostali Polacy, którzy czekali na pieniądze. Jak zapewnia resort rodziny, środki trafiły na konta samorządów i to od nich zależą terminy wypłat. Jak wynika z informacji przesłanych do redakcji przez czytelników, wszystkich przelewów nie zlecono wciąż przynajmniej w kilkunastu samorządach. Poza Warszawą, to m.in. Pruszków, Słupsk, Łomża, Sosnowiec, Pionki, Biskupiec czy Jastrzębie-Zdrój.