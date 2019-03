Niemcy: konkurencja dla Flixbusa

Czy to koniec monopolu Flixbusa w Niemczech? Niemieckim rynkiem zainteresował się konkurent z sąsiedniego kraju. Już niebawem przystąpi do ekspansji.

BlaBlaCar to największy w Europie serwis wspólnych przejazdów. W roku 2015 francuska firma kupiła niemieckie oferty w tej branży Mitfahrgelegenheit.de i Mitfahrzentrale.de. Nazwa BlaBlaCar to aluzja do rozmowności kierowców i pasażerów, którzy na swoim profilu określają, czy lubią rozmawiać w czasie jazdy, czy nie. W ten sposób łatwiej im dobrać kompanów wspólnych przejazdów.