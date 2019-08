Niemcy rozważają zwiększenie podatku od mięsa. W trosce o środowisko

ONZ alarmuje, że wzrost konsumpcji mięsa degraduje środowisko. Dlatego niemieccy politycy chcą podniesienia podatku VAT od mięsa, by zmienić nawyki konsumentów. A obecnie przeciętny obywatel Niemiec rocznie zjada 80 kilogramów tego produktu - dwa razy więcej niż średnia światowa.

Przeciętny Niemiec spożywa rocznie ok. 80 kg mięsa. To dwa razy więcej niż średnia spożycia na świecie. Dlatego właśnie Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt wpadło na pomysł wprowadzenia specjalnego podatku od mięsa, jak podaje Polast News. Zdaniem stowarzyszenia, podatek taki zmieniłby nawyki konsumentów, którzy ograniczyliby zakupy tego produktu.

Obecny popyt na mięso zmusza producentów do zwiększenia jego produkcji kosztem zwierząt. Rolnicy trzymają swoją trzodę w coraz mniejszych przestrzeniach. Chęć zaoszczędzenia miejsca sprawia, że hodowcy chętniej stosują brutalne metody, takie jak kastracja bez znieczulenia i obcinanie rogów. Stowarzyszenie uważa, że nowy podatek poprawiłby warunki życia zwierząt.

Ze zmianami zgadzają się Friedrich Ostendorff, rzecznik Partii Zielonych ds. polityki rolnej. Uważa on, że dodatkowe wpływy powinny być skierowane do walki o lepsze warunki bytowe zwierząt. Z kolei minister rolnictwa Julia Klöckner uważa, że to konsumenci muszą zapłacić część kosztów na poprawę dobrostanu trzody.