Niemcy szukają ludzi do pracy. Nawet 2,5 tys. wakatów

Planowane zatrudnienie i rozwój

Obecnie centrum logistyczne obsługuje głównie klientów z Niemiec, a w przyszłości planowane jest wdrożenie robotów do inspekcji obiektu oraz wsparcia procesów logistycznych. Joanna Komorowska, dyrektor zarządzająca centrum, cytowana przez "Fakt", powiedziała, że w przyszłym roku planują zatrudnić do 1 tys. osób, a w kolejnych latach liczba pracowników może wzrosnąć nawet do 2,5 tys.