Niemcy przenoszą produkcję do Chorwacji. Zwolnienia grupowe w Polsce

Jak ustaliła Wirtualna Polska Finanse firma Schwarte Group należąca do niemieckiego właściciela z końcem czerwca zakończy produkcję w swoim zakładzie w Olsztynie. Zostanie ona przeniesiona do Chorwacji. Pracę ma stracić 72 pracowników ze 166 zatrudnionych w Olsztynie. Taką liczbę firma zgłosiła w lutym do Urzędu Pracy. W marcu natomiast zostało zawarte porozumienie ze związkami zawodowymi.