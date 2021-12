Niemcy wolą tankować w Polsce. Oto efekty niższej akcyzy

Skutki decyzji rządu

Przypomnijmy, że od 20 grudnia 2021 roku do 20 maja 2022 roku wysokość akcyzy na paliwo została obniżona w Polsce do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej, a od 1 stycznia do 31 maja 2022 paliwa - zgodnie z zapowiedzią polskiego rządu - mają być zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej i opłaty emisyjnej.