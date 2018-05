Niemcy wypłacą wyższe odszkodowania dla ofiar zamachów terrorystycznych

Ofiary zamachów terrorystycznych i ich rodziny mają otrzymać w Niemczech znacznie wyższe odszkodowania. Dotyczy to też ofiar zamachu na jarmark bożonarodzeniowy na berlińskim Breitscheidplatz.

Franke przejął też jedno z głównych żądań Becka: przyznanie ofiarom zamachów i ich bliskim wyższych odszkodowań finansowych. Zdaniem Becka wysokość wypłacanych natychmiast tzw. świadczeń kryzysowych, nie jest odpowiednia. – Jest to rodzaj pieniężnego zadośćuczynienia za ból, które wypłacane jest bezpośrednio po wydarzeniu. Domagałem się jego znacznego podwyższenia i wychodzę z założenia, że stosowna byłaby suma co najmniej trzykrotnie wyższa – powiedział Kurt Beck DW.

Po zamachu na Breitscheidplatz ranni otrzymali po 5 tys. euro. Małżonkowie, rodzice i dzieci zabitych dostały każdorazowo 10 tys. euro, rodzeństwo po 5 tys. euro. Wolą Becka i Franke suma ta powinna zostać podwyższona do 30 tys. względnie 15 tys. euro – i wypłacona także wstecznie ofiarom zamachu terrorystycznego w Berlinie.

W swoim raporcie końcowym przedstawionym w grudniu 2017 Beck porównał pomoc finansową wypłacaną w Niemczech ze świadczeniami uiszczanymi w innych krajach. Jego wniosek: do tej pory Niemcy plasują się poniżej przeciętnej.

W każdym kraju ofiary zamachów terrorystycznych i ich bliscy wspierani są naturalnie sumami różnej wysokości. Ale biorąc pod uwagę natychmiastowe świadczenia kryzysowe okazuje się, że w skali międzynarodowej 10 tys. euro nie jest dużą sumą. We Francji na przykład małżonkowie i rodzice zabitych w zamachach terrorystycznych otrzymują do 35 tys. euro natychmiastowej pomocy, dzieci do 25 tys. euro. W Hiszpanii bliscy ofiar mogą się liczyć wręcz z sumą sięgającą ćwierć miliona euro.