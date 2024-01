Niemiecki minister obrony: Putin mógłby zaatakować NATO w ciągu 5-8 lat

Rosja może zaatakować kraj NATO za 5-8 lat

Jednak "w tej chwili nie sądzę, by rosyjski atak był prawdopodobny. Nasi eksperci szacują, że jest to możliwe w okresie od pięciu do ośmiu lat" - powiedział minister. Zdaniem Pistoriusa pewne jest, że "mamy do czynienia z sytuacją zagrożenia militarnego w Europie, która nie istniała od 30 lat".