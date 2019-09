Niemieckie ziemniaki "z Polski". Biedronka przeprasza, a rolnicy grożą pozwem

Biedronka sprzedaje niemieckie i francuskie ziemniaki jako polskie - alarmuje Unia Warzywno-Ziemniaczana. Związkowcy już szykują pozew, a jedna z największych sieci handlowych w Polsce przeprasza i zapowiada "wzmocnienie procedur".

We wpisach Unii na Facebooku pojawiły się zdjęcia niemieckich ziemniaków, które są oznaczone jako produkt polski. - Sieć sprzedaje też jako polskie ziemniaki z innych krajów, na przykład z Francji - mówi Wirtualnej Polsce Michał Kołodziejczak z Unii.

Związkowcy już zapowiadają wytoczenie Biedronce procesu. - To już jest kolejna taka sytuacja, trzeba działać - mówi Kołodziejczak. Przyznaje jednak, że jest gotowy na rozmowy i uważa, że z Biedronką może dojść do jakiejś ugody.

Unia szacuje, że pozwanie sieci będzie kosztowało ok. 8 tys. zł. Koszty tego wydatku chce pokryć ze zbiórki na jednym z portali, która właśnie ruszyła.

A co na to sama Biedronka? Przeprasza i zapowiada konkretnie działania. - Bardzo przepraszamy za tę sytuację, w której doszło do błędu ludzkiego. Wzmocnimy nasze procedury sprawdzania kraju pochodzenia przy odbieraniu dostaw - mówi Marek Walencik, dyrektor kategorii owoców i warzyw w sieci Biedronka.