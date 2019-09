Aplikacja wygasza subskrypcję po bezpłatnym okresie. "Można zaoszczędzić tysiące"

Z badań wynika, że Brytyjczycy wydają rocznie 640 funtów (3,1 tys. zł) na subskrypcję niechcianych stron czy serwisów streamingowych. Pomóc ma im nowa aplikacja DoNotPay, która po pozwala kończyć subskrypcję, gdy tylko okres próbny się skończy.

Z badań firmy Citizens Advice wynika, że mieszkańcy Wysp tracą rocznie setki funtów na opłacanie serwisów, z których nie korzystają. Wynika to z tego, że użytkownicy często logują się na okresy próbne na takich stronach jak Netflix, HBO GO czy Spotify. Po takim bezpłatnym okresie, który może trwać i trzy miesiące, zapominają jednak z subskrypcji zrezygnować. A w wielu serwisach trzeba podać numer karty kredytowej, by w ogóle rozpocząć darmowy okres próbny.