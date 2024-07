Nietypowa sytuacja rozwodowa. Do żony może wprowadzić się obcy lokator

Podkreśliła, że tym razem chodzi o mieszkanie. Kredyt mieszkaniowy zaciągnęli przed laty we trójkę: jej teściowa, ona i jej mąż. Teściowa nigdy z nimi nie mieszkała i nie zamierzała, nie płaciła też rat kredytu, ale pomogła im jako trzecia osoba zaciągnąć kredyt, ponieważ we dwójkę nie mieli zdolności kredytowej. Formalnie jednak są współwłaścicielami nieruchomości, każdy z udziałem 1/3. Zaznaczyła, że udział należący do męża ma zostać sprzedany za jego długi.