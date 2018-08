Niewykorzystany urlop może przepaść. Rząd pracuje nad nowymi przepisami

Wykorzystaj zaległy urlop do końca pierwszego kwartału albo go stracisz. Gabinet Mateusza Morawieckiego pracuje nad zmianami w Kodeksie pracy.

Dziś dni niewykorzystane w jednym roku przechodzą na następny. Musimy z nich skorzystać do 30 września następnego roku. W praktyce, jak pisze "SE", nawet jeśli będziemy zwlekać dłużej, mogą one przejść nawet na kolejny rok.

To ma się skończyć. Jak podaje gazeta, rząd chce wyznaczyć sztywny, nieprzekraczalny termin, do którego będzie można wykorzystać zaległy urlop. Ma to być możliwe do końca pierwszego kwartału następnego roku. Jeśli nie skorzystamy, urlop przepadnie.