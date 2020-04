Niższe rachunki za gaz. Wystarczy zmienić dostawcę bez wychodzenia z domu

Zmiana dostawcy gazu jest równie prosta jak zmiana dostawcy prądu. Warto się przy tym zdecydować na zakup obu źródeł energii w jednej firmie. Przyczyna jest prosta: jest taniej.

O tym, że można w prosty i szybki sposób zmienić dostawcę prądu, wie chyba każdy. Znacznie mniej osób jest świadomych tego, że podobnie łatwo jest przenieść się do innego sprzedawcy gazu. Rynek od pewnego czasu się jednak zmienia i co roku przybywa klientów, którzy zdecydowali się na taki krok. W ubiegłym roku było to ponad 240 tysięcy odbiorców. Aż 40 procent zmieniających sprzedawcę wybiera usługi Taurona. Pozostała część rynku jest podzielona pomiędzy innych sprzedawców.

Po prostu jest taniej

Powstaje pytanie – w jaki sposób można konkurować na rynku, który jest regulowany, to znaczy taryfy są zatwierdzane przez Urząd Regulacji Energetyki? Działania Taurona na tym polu pokazują, że można – i to bardzo skutecznie.

Aż 87 procent klientów tej firmy poleciłoby zakup gazu w Tauronie rodzinie i znajomym – wynika z badania, jakie przeprowadziła niezależna firma badawcza PBS. Skąd takie wyniki? Istotne są, jak to najczęściej w biznesie bywa, cena i jakość obsługi klienta.

Zacznijmy od ceny. Cena za paliwo gazowe w Tauronie jest o 5 procent niższa niż u największego sprzedawcy gazu w Polsce.

Przy przykładowych miesięcznych rachunkach za gaz na poziomie 350 zł u największego sprzedawcy gazu w Polsce – po przejściu do Taurona można rocznie zaoszczędzić prawie 140 zł. Nawet jeśli taka obniżka nie jest wystarczającym argumentem dla części klientów – do Taurona przyciąga ich jakość obsługi klienta i oferta, którą firma ma dla nowych i stałych klientów.

Pomoc w każdej awarii

Jednym z najbardziej podkreślanych w ofercie Taurona bonusem przy przechodzeniu do grona jego klientów jest wsparcie specjalistów w razie różnych domowych awarii. Firma zachęca jednocześnie do korzystania z jej usług zarówno przy dostawach gazu, jak i prądu. Nowi klienci, którzy wybrali taką ofertę pakietową, otrzymują od Taurona usługę serwisanta gazowego i elektrycznego na 3 miesiące gratis. To oznacza, że w razie awarii domowego urządzenia lub usterki w instalacji gazowej do klienta przyjeżdża specjalista i dokonuje naprawy. W ramach usługi klient nie ponosi kosztów dojazdu, naprawy, części zamiennych i transportu urządzenia do serwisu i z powrotem. W ramach promocji dla nowych klientów otrzymują oni pakiet takich napraw na łączną kwotę 3 tysięcy złotych na każdą usługę.

Warto zaznaczyć, że urządzenia podlegające naprawie w ramach usługi serwisowej to nie tylko naprawa kuchenki gazowej lub pralki – poza sprzętem AGD Tauron zapewnia serwis sprzętu komputerowego (komputery stacjonarne, laptopy, monitory) oraz sprzętu RTV (praktycznie wszystkie urządzenia audio-video zasilane z sieci elektrycznej).

Co istotne – oferta nazwana Serwisant 24h Plus zawiera również pomoc innych specjalistów – hydraulika, szklarza i ślusarza. Elektryk zjawi się już do 4h po zgłoszeniu awarii, a usługa jest dostępna 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Pozostali specjaliści zjawią się u Klienta do 24H po zgłoszeniu awarii w dni robocze. A jeśli nie zdąży i klient sam znajdzie innego serwisanta, Tauron zwróci koszty naprawy.

Jak się przenieść?

Zmiana dostawcy gazu jest bardzo prosta – podobnie jest ze sprzedawcą prądu. Warto rozważyć na początku zawarcie z Tauronem umowy na prąd i gaz w jednym kontakcie sprzedażowym. Ale można też przenieść jedynie umowę gazową.

Nie są do tego potrzebne żadne dokumenty od poprzedniego sprzedawcy. Wystarczy podpisać umowę Tauronem wraz z pełnomocnictwem do zmiany sprzedawcy.

Pracownicy Taurona załatwią wszystkie formalności za klienta. Zmiana sprzedawcy nie wymaga też wymiany licznika ani żadnej części instalacji. Nie będzie też żadnych przerw w dostawie paliwa. Właściwie wszystko stanie się niezauważalne, różnicę klient odczuwa, dopiero gdy otrzyma niższy rachunek.