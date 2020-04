Noc przedziwnie niskich cen w Biedronce. Sieć od kilku dni milczy

"Noc cudów" w Biedronce może zakończyć się wysypem kar dyscyplinarnych dla pracowników, którzy nie tylko nie zauważyli, że ceny objętych promocją towarów "źle się nabijają", ale wręcz uczestniczyli w tym procederze.

O co chodzi? Najprawdopodobniej przez błąd w systemie zamiast najtańszych produktów sklep dawał za darmo... te najdroższe. Rekordziści płacili 20 zł za towary warte ponad 1000 zł.Poza elektroniką (np. robotami sprzątającymi za 449 zł) masowo znikały też proszki i żele do prania po ok. 50 zł za sztukę czy kilogramowe opakowania kawy Lavazza za 100 zł. Słowem wszystko to, co jest drogie. O niecodziennej sytuacji jako pierwsza napisała Wirtualna Polska.

Nie wiadomo, ile Biedronka straciła w wyniku niefortunnej promocji – ostrożnie można zakładać, że dziesiątki tysięcy złotych. Co najmniej.

Po tym, jak nocna promocja została opisana w mediach, sieć obiecała oficjalny komunikat, ale milczy od trzech dni, co tylko dowidzi, że centrala nie bardzo wie, co z tym zrobić.

Sieć zapewne zastanawia się, czy prosić klientów o zwrot produktów, które w nieuzasadniony sposób nabyli taniej. Przemawiają za tym względy finansowe, ale to wizerunkowy strzał w stopę. Biedronka mogłaby zidentyfikować klientów, którzy podczas zakupu użyli karty Moja Biedronka - spekuluje informator, który skontaktował się z serwisem "Wiadomości Handlowe".

Do redakcji "WH" zgłaszają się zresztą również ludzie, opowiadają o tym, że ci, którzy rozgryźli wadliwy system, jeździli przez cała noc od sklepu do sklepu i ładowali do koszyków produkty warte kilkaset złotych, za które płacili niekiedy sto złotych. Często korzystali z kas samoobsługowych, by nie dać się złapać "na gorącym uczynku". Ale pojawiają się również historie o sklepach, gdzie cała lub niemal cała załoga pracująca w nocy sama zaangażowała się w niecny proceder - wliczając w to nawet kierownika sklepu.

Pracownicy, którzy skusili się na promocję, boją się, że teraz firma wyciągnie wobec nich konsekwencje.Prezes UOKiK Tomasz Chróstny w rozmowie z money.pl stanął wprawdzie po stronie pracowników i wyjaśnił, że gdy robią zakupy nawet u swojego pracodawcy, to są konsumentami i w związku z tym przysługują im odpowiednie prawa. Jednak nasze źródła donoszą, że pracownicy swoim nieroztropnym działaniem prawdopodobnie ściągnęli na siebie kłopoty.

Jeden z rozmówców "Wiadomości Handlowych" podkreśla, że prawdopodobieństwo przykrych konsekwencji nadużywania promocji od początku powinno było powstrzymać zatrudnionych przed korzystaniem z okazji, nawet tak kuszącej. Okazało się, że było inaczej. Inna sprawa, że wielu pracowników próbowało stanąć na wysokości zadania i zablokować sprzedaż towarów na bezcen, jednak brakowało im uprawnień np. do zamknięcia sklepu. Takie działanie byłoby również trudne do wytłumaczenia klientom, którzy pokusili się o przyjazd na zakupy w środku nocy.

W Biedronce trwa aktualnie wewnętrzne śledztwo, które ma wykazać, jak duża była skala nadużywania "promocji stulecia" i jak zachowali się pracownicy poszczególnych sklepów. Sieć zdołała już zidentyfikować (głównie w oparciu o nagrania z kamer) pracowników, którzy skusili się na wykorzystanie okazji. Teraz waży się dalszy los tych osób. Poszczególne przypadki mają być rozpatrywane indywidualnie.

