Noclegi w Międzyzdrojach. Oto ile kosztują w tym roku

To, ile kosztują noclegi w Międzyzdrojach, zależy od wybranej opcji noclegowej oraz terminu przyjazdu. Noclegi w miejscowościach turystycznych mają bowiem to do siebie, że zmieniają się w czasie. Najwyższe ceny obowiązują w tzw. wysokim sezonie, który nad Bałtykiem przypada na okres między lipcem a sierpniem. W tym czasie ceny rosną o ok. 15-20 proc. w stosunku do cen obowiązujących poza sezonem.