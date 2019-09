Nocna prohibicja w Krakowie. Niemal 150 sklepów nie sprzedaje alkoholu w nocy

Ruszył pilotażowy program urzędu miejskiego w Krakowie i przedsiębiorców, który ma na celu zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach 22:00-5:30. Wszystkie sklepy, które zdecydowały się na przystąpienie do niego, przykleiły do drzwi nalepkę "Odpowiedzialny sprzedawca".

Nowy program to efekt porozumienia zawartego pomiędzy przedsiębiorcami, a władzami miasta. – Jest to ewenement, bo dotychczas do takich działań zmuszały uchwały. W Krakowie udało się tą sprawę dogadać z przedsiębiorcami – powiedział zastępca prezydenta Krakowa Bogusław Kośmider, cytowany przez PAP.