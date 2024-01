Nowa era zakupów przez Internet. Kupuj i płać później!

Chociaż możliwość odroczenia płatności oferuje obecnie wiele podmiotów, to Wonga Pay mocno wyróżnia się na tle konkurencji. Dlaczego? Chociażby ze względu na to, w jakich sytuacjach można odroczyć płatność z tą funkcjonalną aplikacją. Wonga Pay pozwala zapłacić za wszystko, co tylko zechcesz – za drobne zakupy w osiedlowym sklepie, usługi, np. wizytę u weterynarza lub inne wydatki, za które zapłacisz kartą lub gotówką wypłaconą z dowolnego bankomatu w Polsce (3zł za wypłatę). Wonga Pay to doskonały sposób na odciążenie domowego budżetu na co dzień.