Nowa lista leków refundowanych. Zobacz zmiany

Ministerstwo Zdrowia ogłosiło najnowszą listę leków refundowanych. Są one korzystne m.in. dla osób leczących się na nowotwór złośliwy piersi.

Pacjenci zyskali także dostęp do nowych terapii raka płuca oraz przewlekłym wirusowym zapaleniu wątroby typu C. Do listy refundowanych specyfików dodano bowiem odpowiednio: nintedanib oraz sofosbuvirum + velpatasvirum.