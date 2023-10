Nowe nieoznakowane BMW na polskich drogach. Mają sprzęt lepszy od policji

Funkcjonariusze ITD, zgodnie z zamówienień, otrzymają jeszcze 11 nowych BMW, które zostaną wyposażone w laserowy miernik LTI 20/20 Trucam II z wideorejestracją. Jest to taki sam sprzęt, z jakiego korzysta polska policja. LTI 20/20 TruCam pozwala też na pomiar odległości pomiędzy pojazdami (chodzi o jazdę na zderzaku), potrafi też zmierzyć prędkość z kilometra. Od razu rejestruje też twarz kierowcy, więc nie ma wątpliwości co do tego, kto popełnia wykroczenie.