Policja udaremniła nielegalne wyścigi. Mandaty na ponad 50 tys. zł

Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu poinformował, że w nocy z soboty na niedzielę we Wrocławiu i okolicy policjanci wzięli udział w akcji udaremnienia nielegalnych wyścigów. Uczestniczyli w niej funkcjonariusze z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz delegowani mundurowi z innych jednostek garnizonu Dolnego Śląska.