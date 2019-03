Nowe oszustwo na celebrytę. Kuba Wojewódzki nie ma z tym nic wspólnego

Piotr Kraśko, Kinga Rusin, Marcelina Zawadzka - oni już byli ofiarami przestępców, którzy chcieli zarobić na ich wizerunku. Teraz oszuści na celownik wzięli Kubę Wojewódzkiego. Gwiazdy bez swojej wiedzy reklamują magiczne sposoby na bogactwo. Nie dajcie się nabrać.

Czasem przekręty mają uwiarygadniać też popularne media. Oszuści od kryptowalut nie tylko wykorzystali wizerunki Piotra Kraśki i Kingi Rusin, ale podrobili stronę money.pl. O podszywaniu się pod nasz serwis pisaliśmy pod koniec 2018 r. Jeszcze raz podkreślamy, że nie mamy z tym nic wspólnego , a zawiadomienie w tej sprawie zgłosiliśmy do prokuratury.

Mimo licznych ostrzeżeń, wygląda na to, że oszustwo na celebrytę lub znany tytuł ciągle daje zarobić. Inaczej nie można wytłumaczyć najświeższych przykładów związanych z Kubą Wojewódzkim .

Żeby sprzedać swoje fałszywe usługi czy programy do pomnażania pieniędzy, oszuści podrabiają artykuły i posty w mediach społecznościowych, w których rzekomo celebryci chwalą się sposobami na sukcesy finansowe.

Fikcyjna książka za 47 dolarów

Po kliknięciu w post internauta trafiał do artykułu, który opisywał, jak Kuba Wojewódzki w swoim programie nakłonił Kasię Smutniak do skorzystania z platformy, dzięki której aktorka w krótkim czasie zarobiła kilkaset dolarów. Oczywiście nic takiego naprawdę się nie wydarzyło.

Dzwoniliśmy do Kuby Wojewódzkiego, by zapytać, jak reaguje na oszustwa związane z wykorzystaniem jego wizerunku. Do czasu publikacji artykułu nie udało nam się jednak z nim skontaktować.