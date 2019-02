Oszuści mogą pozostać bezkarni. Kłamliwe reklamy nadal będą drenować kieszenie Polaków

Powołują się na znane z telewizji twarze, a publikacje wychwalające swoje usługi umieszczają w podróbkach znanych serwisów informacyjnych, w tym money.pl. Oszustwo skutecznie otwiera portfele Polaków. KNF rozkłada ręce, UOKiK dziękuje za sygnał, a policja sprawy nie komentuje.

- Wielu ludzi, co pokazuje choćby afera Amber Gold , chce się bardzo szybko wzbogacić. Nie patrzą przy tym na szczegóły. Tak jest choćby w różnego rodzaju loteriach. Szanse są minimalne, ale grają miliony - mówi money.pl Jakub Dziekciowski, radca prawny zajmujący się prawem konsumenckim.

- To duży problem dla bezpieczeństwa finansowego konsumenta. Kiedy złapie się na haczyk wizji kompletnej zmiany życia, jest w stanie mocno się zapożyczyć, by walczyć o marzenia - mówi Dziekciowski.

Jak się można bronić przed takimi praktykami? Co mogą zrobić serwisy internetowe, których strony się fałszuje? Co mogą zrobić klienci takich firm ?

- Podstawy do walki o swoje dają nam dwie ustawy. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym i ta o nieuczciwej konkurencji. Tutaj znajdą zastosowanie przepisy dotyczące wprowadzania w błąd konsumenta - mówi Dziekciowski.

Firmy wciągnięte bez swojej wiedzy i zgody mogą oczywiście również dochodzić swoich praw, wykazując, że ich dobre imię zostało naruszone. Zapytaliśmy prawnika również o to, czy części odpowiedzialności nie ponosi np. Facebook , na którym pojawiają się takie sfabrykowane reklamowe i sponsorowane posty.

- Teoretycznie tak, ale praktyka pokazuje, że zdania prawników są tu mocno podzielone. Warto jednak za każdym razem, gdy zobaczymy taką reklamę, zgłosić ją do operatora serwisu, gdzie się pojawiła - mówi Jakub Dziekciowski.

Pytania o zainteresowanie tą sprawą i możliwości walki z tym procederem wysłaliśmy do KNF, UOKiK i policji. Do czasu opublikowania tego artykułu odpowiedziała nam Komisja Nadzoru Finansowego i UOKiK.

W największym skrócie we wspomnianym stanowisku KNF wskazuje na to, że w polskim systemie prawa nie funkcjonują przepisy zakazujące prowadzenia działalności giełd lub kantorów kryptowalut. Zatem jest to legalne, a KNF nie zajmuje się przecież ochroną praw konsumentów.