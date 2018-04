Nowe oszustwo. Urząd Patentowy ostrzega przed fałszywymi fakturami

Nowy pomysł oszustów. Tym razem podszywają się pod Urząd Patentowy. Uważajcie na e-maile oraz zwykłe listy, w których pojawia się oferta przyznania patentu po wpłaceniu pieniędzy na konto lub opublikowania informacji na dedykowanych stronach internetowych.

Jak podaje rmf24.pl, Urząd Patentowy złożył już zawiadomienie do prokuratury. - Może to być fałszywe wezwanie do zapłaty na konto fałszywego pomysłodawcy, który w ten sposób chce się wzbogacić. Wezwania opiewająna różne kwoty: od kilkuset złotych do nawet kilku tysięcy złotych - ostrzega dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego.