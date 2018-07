Nowe oznaczenia na stacjach paliw. Zmiany od października

E5, E10 i E85 oraz B7, B10 i XTL to nowe skróty, które od jesieni pojawią się na stacjach paliw w Polsce. Co dokładnie oznaczają? Warto wiedzieć, bo zatankowanie złego paliwa może się źle skończyć dla naszego samochodu.

Unia Europejska zdecydowała, że od 12 października 2018 roku we wszystkich krajach wspólnoty na stacjach paliw pojawią się takie same uznaczenia. Ma to zapobiec sytuacji, w której Niemiec tankujący w Polsce zamiast oleju napędowego wleje do baku 95-oktanową benzynę.