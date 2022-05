Nowe prognozy rządu. W 2023 r. szykuje się rekordowa waloryzacja. Jest też druga opcja

Druga waloryzacja? Trzeba zmienić prawo

Jak wynika z informacji dziennika, minimalna emerytura wzrosłaby z 1217,98 zł do 1334,90 zł na rękę, czyli o prawie 117 zł. Od marca (wtedy przeprowadzana jest waloryzacja) do grudnia oznacza to zysk w wysokości 1170 zł netto.