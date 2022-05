Odkładasz dla dziecka 500+? Inflacja zjadła już 6 tys. zł. Mamy na to sposób

- Jeśli rodzicowi na sercu leży to, aby ułatwić dziecku start w dorosłość, idealnie do tego celu przyda się mieszkanie. Oczywiście można 500+ przeznaczać na zakup detalicznych obligacji skarbowych, z których pieniądze potem dziecko będzie mogło wykorzystać na wkład własny do kredytu, ale alternatywnym rozwiązaniem jest zakup mieszkania na kredyt - sugeruje Turek.