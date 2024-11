Nowe świadczenia hitem. ZUS zasypany lawiną wniosków

O co chodzi z programem "Aktywny rodzic"

Pod nazwą "Aktywny Rodzic" kryją się trzy formy wsparcia finansowego, spośród których beneficjenci mogą wybrać tylko jedną opcję jednocześnie. Pierwszy z programów, "Aktywnie w domu", będzie następcą Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Zachowa on pierwotne zasady, obejmując dzieci w wieku od 12 do 35 miesięcy i oferując niezmienioną sumę 500 zł miesięcznie przez dwa lata, co daje łącznie 12 tys. zł.