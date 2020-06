Nowy Jork w pierwszej fazie odmrażania. Miasto bardzo powoli wraca do życia

Władze Nowego Jorku spodziewały się, że 400 000 pracowników zatrudnionych w handlu detalicznym, budownictwie, produkcji i pozostałych, które nie mogą być wykonywane zdalnie, wróci do pracy w mijającym tygodniu. Miało mieć to związek z pierwszym etapem odmrażania życia w mieście. Tak się jednak nie stało, bo w ostatnich dniach mniej niż połowa z tej liczby zjawiła się w pracy – informuje "New York Times".